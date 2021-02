Casa di Riposo Città di Asti: la formazione dei volontari Con Te per la “Stanza degli Abbracci”

Saranno 22 i volontari dell’associazione Con Te OdV che si occuperanno del servizio di accoglienza dei famigliari alla “stanza degli abbracci” della Casa di Riposo Città di Asti, inaugurata la scorsa settimana.

Il servizio prenderà il via lunedì 1 marzo e sarà possibile prenotare le visite contattando telefonicamente la Casa di Riposo (0141.436936). Dopo ogni visita, che durerà circa 15 minuti, i volontari sanificheranno la stanza. Ai volontari è stato rivolto un corso di formazione sulle corrette procedure da attuare, ieri martedì 23 febbraio presso la struttura di via Bocca: presenti insieme al vicepresidente Con Te, Luigi Fassi, la direttrice della Casa di Riposo dott.ssa Laura Panelli e la direttrice sanitaria dott.ssa Lucia Klingly.

“Siamo molto contenti di dare finalmente il via a questo servizio importante per gli ospiti della struttura e per tutta la comunità – commenta il Consiglio direttivo – Un grazie particolare ai volontari che hanno aderito: Valeria Borgogno, Fares Cerrina, Turello Damaris, Nadia Fasoli, Maria Grazia Marmo, Enrica Viarengo, Daniela Ivaldi, Adriano Martinetto, Giovanna Ariotti, Mara Galandrino, Antonia Forte, Rita Devasini, Franco Magnone, Angela Curato, Elisa Cocchi, Paola Serra, Gabriella Monticone, Rita Forte, Silvana Grondona, Elisabetta Lombardi, Luca Garberoglio e Raffaele Mastroianni”.