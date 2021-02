Cambio ai vertici dell’Opi di Asti: Stefania Calcari è la nuova presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Asti

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti che vede come Presidente la Dott.ssa Stefania Calcari.

Con lei eletti vice-presidente Wilma Gentile, il segretario Manuela Canicattì, il tesoriere Roberto Cherchi e i consiglieri Edna Biase, Matteo Brusasco, Daniela Carretto, Andrea Cavallero e Davide Costantini.

Rinnovati anche gli altri organi dell’ Ordine. La Commissione d’Albo ha indicato Delia Lavagnolo quale presidente, Giulio Di Stefano (vice-presidente), Stefano Bertocchini (segretario), Manuela Cazzulo e Franca Zapparoli (consiglieri).

Ai Revisori dei Conti Salvatore Lunetta, Giuseppina Pelissetti e Margherita Caramuta.

La neo eletta Presidente, Stefania Calcari, ha dichiarato: “Ci impegneremo a rappresentare la nostra professione a tutti i livelli organizzativi e di governo, nei rapporti con le altre professioni e sapremo far affermare e sentire la vicinanza e la prossimità degli infermieri alle persone, sia dal punto di vista assistenziale che della sempre più necessaria educazione alla salute. L’Ordine rappresenterà per i cittadini la massima garanzia di tutela della salute che gli infermieri dimostrano con il proprio lavoro e per gli iscritti la certezza delle maggiori garanzie possibili della capacità professionale e della difesa della professione”.