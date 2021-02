Call for creation: da Orsolina28 un bando a sostegno della creatività dedicato a coreografi under 35

Orsolina28, centro internazionale di formazione per la danza e di sviluppo della creatività, nato nel 2016 e situato a Moncalvo, in un momento difficile per il mondo dell’arte e della cultura, ha deciso di mettere i propri spazi al servizio dei giovani talenti.

Lo fa attraverso una open call internazionale dedicata a coreografi/e under 35, “Call for Creation”, un progetto di sostegno alla creatività, promosso da Orsolina Art Foundation, che nasce come volontà di contribuire alla ripresa della danza dopo la grave crisi.

Obiettivo di Call for Creation è individuare un/a coreografo/a under 35 con un’idea originale da sviluppare, a cui offrire un percorso di ricerca con una residenza di 24 giorni e un rimborso forfettario per l’attività svolta. Il periodo di residenza è previsto dal 5 al 28 maggio 2021 e terminerà con una restituzione sul suggestivo palco di Orsolina28 immerso nelle vigne.

Le candidature possono pervenire tramite application sul sito web di Orsolina nell’apposita sezione dedicata, da oggi fino al 12 marzo.

Clicca QUI per scaricare il bando completo e mandare la candidatura.