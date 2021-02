Buttigliera d’Asti, “Incontriamoci in biblioteca”: appuntamento in streaming sulla tutela del patrimonio storico e artistico

Mercoledì prossimo, 24 febbraio, alle 20.30 in streaming dalla sede della Biblioteca Comunale appuntamento dedicato a: “La Rete Romanica di Collina: una iniziativa locale di tutel e conoscenza del patrimonio storico e artistico”.

I professor Dario Rei, volontario di Vezzolano, illustra le ragioni, il progetto ed i contenuti della Rete Romanica e le sue prospettive, mentre il professor Elso Gramaglia parlerà della chiesa di San Martino del comune di Buttigliera d’Asti, che è stata inserita nella Rete Romanica. Al termine degli interventi sarà dato spazio al pubblico connesso per porre delle domande.

Per l’incontro verrà utilizzata la piattaforma Go To Meeting. Tutti coloro che fossero interessati a partecipare all’evento possono richiedere le credenziali per accedere, entro martedì 23 febbraio inviando una mail a: bibliotecbuttigliera@gmail.com o tramite whatsapp al numero 389-1806487

Per una prima informazione sulla rete romanica: www.turismoincollina.it www.vezzolano.it