Domani, 13 gennaio 2021 alle ore 10.30, sulla pagina facebook della Biblioteca Civica di San Damiano ci sarà un incontro online in diretta per la rubrica “Nati per Leggere”, Tavole e Musica con il Kamishibai, tratte dal libro e dall’opera: “Il Carnevale di Natale”.

Per accedere alla pagina facebook della Biblioteca di San Damiano –> Click QUI