Augusto Cavallo entra nell’Ato 5

Augusto Cavallo, sindaco di Mombello Monferrato, è stato designato dal presidente Gianfranco Baldi a rappresentare la Provincia di Alessandria nell’Ato 5, l’Ambito territoriale ottimale che comprende Monferrato ed Astigiano per l’organizzazione del servizio idrico integrato.

La posizione era rimasta vacante per la prematura scomparsa del sindaco di Cerrina Monferrato, Aldo Visca. “Assumere un ruolo che è stato di Aldo è per me un obbligo ed un onore” dice Augusto Cavallo.