Atnews ed il Valcerrinese per raccontare insieme la collina monferrina e la Valcerrina

Con oggi Il Valcerrinese inaugura una nuova fase. Alla pagina Facebook che a partire dalla fine del 2019 ha ‘raccontato’ la Valcerrina nella sua concezione territoriale più ampia dalle falde del colle di Crea sino alle porte di Torino, si affianca una pagina web www.ilvalcerrinese.it, nata grazie alla collaborazione con l’importante quotidiano astigiano Atnews.it.

Non è una nascita a caso: Atnews da sempre vuole essere e raccontare non solo l’ambito territoriale della Provincia di Asti, ma anche il Monferrato. E la Valcerrina è una parte, significativa, del Monferrato ma non solo. Il suo territorio si protende come un cuneo in direzione di Torino, toccando paesi e borghi della Provincia Astigiana e della Città Metropolitana di Torino, oltre che del Monferrato Casalese.

Dai colloqui, supportati da una stima ed amicizia reciproca tra chi scrive ed il direttore di Atnews. Luciano Baracco, è nata così l’idea di creare questa sinergia con l’obiettivo, di raccontare il territorio nella sua interezza, non guardando ai confini geografici delle province, ma al suo insieme perché – ed è la storia che lo insegna – le genti della Valcerrina hanno sempre avuto un interscambio continuo nel corso del tempo, non guardando ai confini amministrativi ma all’identità, alla cultura, alle tradizioni.

La pagina Facebook non andrà in soffitta, anzi, continuerà a produrre, grazie all’aiuto di tutti, un sempre maggiore numero di notizie, mentre la pagina web potrà consentire approfondimenti, come detto, soprattutto legati alla valorizzazione delle tante ricchezze ambientali, artistiche, architettoniche, storiche che questo stupendo territorio, stupendo del resto come tutto il Piemonte possiede.

Nella speranza che i lettori siano sempre più numerosi, come pure i contributi, a tutti non posso che augurare, buona lettura e buon proseguimento di un anno che non potrà che portarci alla Rinascita dopo la lunga notte dell’emergenza sanitaria.

Massimo Iaretti