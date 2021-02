Asti, vaccinazioni cittadini over 80: da domani anche al Cardinal Massaia

Da sabato 27 febbraio vaccinazioni anti Covid-19 per gli anziani over80 anche all’ospedale di Asti: sono stati e saranno convocati i residenti/domiciliati nei Comuni di Asti, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Corsione, Cossombrato, Isola d’Asti, Mongardino e Settime, mentre l’Asl ha attivato sedi vaccinali in altri 13 comuni della Provincia.

Le sedute si terranno dalle 9.00 alle 16.00, anche domenica 28, al piano – 1 del Massaia, negli spazi e locali del Centro Prelievi. In considerazione dell’affluenza programmata, è stata anche allestita una parte della piazza interna con sedute distanziate per consentire a tutti, secondo protocollo, di attendere circa 15 minuti dopo l’inoculazione come sarà spiegato anche dal personale delle vaccinazioni.

Il nosocomio astigiano continuerà ad essere centro vaccinale per la Campagna dedicata alla popolazione anziana anche nei giorni feriali della prossima settimana, con orario 13.00 – 19.00, da lunedì 1° marzo a venerdì 5 marzo.

Si potrà accedere dall’ingresso principale (corso Dante 202, ma anche dagli accessi del parcheggio interno del Piano – 1 che verrà parzialmente riaperto ad esclusivo beneficio delle persone convocate per la vaccinazione: la possibilità di accedere al parcheggio interno sarà subordinata al controllo affidato a Guardie giurate cui si dovrà esibire la convocazione (anche semplicemente il messaggio ricevuto sul telefono cellulare, senza la necessità di produrne una stampa).

Sarà ammesso un solo accompagnatore e che gli utenti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura, indossare mascherina di protezione, correttamente posizionata su naso e bocca, e seguire i percorsi definiti all’interno della struttura ed opportunamente indicati.