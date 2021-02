Asti, riapre il Museo dei fossili: date, orari e regole da osservare

Da lunedì 15 febbraio il Museo Paleontologico di Asti riapre al pubblico, nel rispetto delle disposizioni governative e dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Sarà possibile ammirare nuovamente la balenottera Tersilla, la “Viglianottera” e l’acquario preistorico.

Apertura, quindi, per la prima settimana da lunedì 15 a venerdì 19 compreso martedì 16, orario continuato 11,00 – 17,00, con ingresso a pagamento (intero 5,00 €), contingentato e distanziamento di almeno un metro.

A seguire fino a nuove disposizioni governative i giorni di apertura saranno dal lunedì al venerdì con orario 11,00 – 17,00, CHIUSO IL MARTEDÌ.

Si ricorda che in zona gialla, l’apertura dei musei e degli spazi espositivi è consentita solo in settimana mentre il sabato e la domenica tutti i musei rimarranno chiusi.

Come sempre è consigliata la visita guidata, da prenotare al n. 0141/592091

Per aggiornamenti controllare sui siti web: www.museodeifossili.org e www.astipaleontologico.it