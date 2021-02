Asti, Poste Italiane: tutti i part-time assunti al 50% trasformati all’85%

Riceviamo e pubblichiamo.

«Abbiamo appreso con immenso piacere dalla Direzione della Filiale di Asti di Poste Italiane che tutti i part-time assunti dall’esterno al 50% verranno trasformati, su base volontaria, all’85%.

Questa è stata una battaglia che ci ha sempre visti in prima linea. Oggi, dopo tante fatiche, vediamo un primo riconoscimento del nostro lavoro nel settore sportelleria di Poste italiane. Tuttavia non possiamo fermarci: continua la nostra richiesta di assunzioni, tramite gli accordi di politiche attive, di nuovo personale. Non possiamo ignorare il 31% di personale perso negli ultimi 7 anni.

Abbiamo già denunciato lo stress da lavoro correlato, in crescita tra lavoratrici e lavoratori, i cui carichi di lavoro sono aumentati in proporzione al calo di personale. È tempo che Poste italiane la smetta di fare utili sulla pelle di lavoratori e lavoratrici».

Giorgia Perrone

Segretaria Generale SLC CGIL Asti

Patrizia Bortolin

RSU SLC CGIL Asti