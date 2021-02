Asti, Pasqua di solidarietà con Oremi onlus

Per Pasqua Oremi onlus ha rinnovato la collaborazione con la Nazionale italiana dell’amicizia. Con lo slogan “solidarietà e collaborazione” distribuirà il cioccolato artigianale prodotto da NIDA Cioccolato by Capitano Rosso, che servirà ad aiutare due volte. Quanto raccolto da Oremi andrà infatti a sostenere i progetti che l’associazione porta avanti in India, Nigeria e sul territorio astigiano.

Non potendo organizzare le solite bancarelle i soci e volontari si sono attivati nelle vendite con il passaparola.

Per info e prenotazioni: 333.66.720.96.