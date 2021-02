Asti, pannelli fotovoltaici inutilizzati sul tetto del Cardinal Massaia: Angela Quaglia chiede spiegazioni

Sul tetto dell’Ospedale Cardinal Massaja è stato installato alla fine del 2016 un parco fotovoltaico ad oggi mai entrato in funzione.

Questo quanto evidenzia Angela Quaglia, consigliere comunale del Gruppo CambiAMO Asti, che affronta la questione in un’interrogazione.

“L’investimento effettuato sarebbe stato intorno ai 700mila euro in giornate di sole la messa in funzione del parco fotovoltaico comporterebbe un risparmio energetico di circa il 25-30% – spiega Quaglia che continua – Considerato il contenimento della spesa corrente per l’energia potrebbe essere un valido aiuto per affrontare altre spese di tipo sanitario”.

Da queste considerazioni l’interrogazione in cui si chiede se l’amministrazione è al corrente della problematica e se intende occuparsene e soprattutto per quali ragioni non sia ancora entrato in funzione.

“Quando l’Azienda Sanitaria pensa di attivarlo? A quanto ammonterebbe il risparmio in caso di attivazione? così conclude la consigliera.