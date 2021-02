Asti, nei punti vendita Rava e Fava spazio alle donne che fanno fiorire il pianeta

Dal 18 febbraio all’8 marzo nei due punti vendita Rava e Fava sarà dato spazio alle donne e alle loro micro-imprese che sono produttrici di erbe, piante e fiori, ingredienti base della nostra cosmesi bio, etica e solidale.

Alla Bottega di via Cavour 83 in Asti andremo a proporre l’intera linea di Natyr, cosmesi bio-vegetale con ingredienti del commercio equo e solidale da filiere soprattutto femminili.

Un esempio concreto: Targanine è un’organizzazione che raggruppa più di 500 donne divise in 6 cooperative di villaggio nel sud-ovest del Marocco. L’argan, ingrediente base in molte preparazioni cosmetiche a marchio Natyr, per queste donne significa dignità, emancipazione ed indipendenza. Giusto lavoro e giusto reddito sono alla base del progetto.

Durante questo periodo ogni due prodotti Natyr acquistati si riceverà in regalo un biglietto in eco-carta con un pensiero poetico dedicato alle donne; il biglietto contiene semi di fiori e potrà essere piantato.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino invece si conoscere Mosqueta’s, la linea cosmetica a base di olio di rosa mosqueta della prima filiera cilena certificata biologica. Dai frutti di questa varietà di rosa canina selvatica si estrae un olio ricchissimo di Omega 3 vegetali.

Italchile, impresa animata dalla missione di sviluppare la produzione di quest’olio, controlla l’intero proocesso produttivo: dalla raccolta all’essicazione, dall’estrazione alla trasformazione.

Ogni due prodotti Mosqueta’s acquistati si riceverà in omaggio un bracciale in eco-carta piantabile con semi di piante aromatiche.