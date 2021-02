Asti, la Polizia Locale sventa un furto ai danni di un anziano

Grazie ad un intervento preventivo da parte della Polizia Locale di Asti, ieri è stato sventato un furto ai danni di un anziano.

Gli agenti della Polizia Locale, in servizio di pattuglia, stava transitando in Corso Torino quando, poco prima del casello di Asti Ovest, hanno notato due giovanissime ragazze inseguire un uomo, con un atteggiamento sospetto. Prima che le due minori potessero “entrare in azione”, gli agenti le hanno fermate per identificarle; uno delle due ragazze era già nota alle forze dell’ordine.

Episodi come questi permettono di rendersi conto concretamente dell’attività di prevenzione che viene svolta costantemente dalle forze dell’ordine sul territorio e che normalmente non “fa notizia”.