Asti, la “Casa del Popolo” mette a disposizione i suoi locali per le vaccinazioni anticovid

Riceviamo e pubblichiamo.

“Come Casa del Popolo abbiamo scritto oggi all’Asl At per mettere a disposizione i nostri locali come punto per effettuare la vaccinazione per gli astigiani. La nostra sede offre ampi spazi e si trova a San Rocco, quartiere densamente popolato. Spesse volte abbiamo criticato la gestione sanitaria e continueremo a farlo in futuro quando lo riterremo necessario, ma ora riteniamo importante metterci a disposizione della comunità per superare al meglio questo momento difficile. Viva la Sanità pubblica, di qualità, gratuita ed aperta a tutti!”



Casa del Popolo – Asti



Per leggere la lettera della Casa del Popolo all’ASL di Asti Clicca —> QUI