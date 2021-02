Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera ad Asti, intorno alle 22.

In via Dettoni, traversa di Corso Volta, si è sviluppato un incendio in uno scantinato, per cause ancora in corso di accertamento. Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti con autoscala, aps e pickup e hanno spento il fuoco, la situazione è sotto controllo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Asti.