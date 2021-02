Asti, firme alla proposta di legge antifascista ogni sabato in piazza Alfieri

Si allarga il numero delle iniziative che invitano i cittadini a firmare la proposta, lanciata nelle scorse settimane dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona, per la presentazione al Parlamento di una Legge antifascista di iniziativa popolare, avente lo scopo di perseguire l’esposizione di simboli inneggianti al fascismo e al nazismo, anche sotto la veste apparentemente innocua di gagdet e oggettistica varia.

Un fenomeno sempre più diffuso e finora colpevolmente sottovalutato. L’obiettivo è quello di raccogliere 50mila firme entro il prossimo 31 Marzo.

Accolta dall’Anpi di Asti che ha subito aderito all’appello del sindaco Verona, l’iniziativa vedrà ora, oltre alla possibilità di firmare la proposta all’Ufficio elettorale del Comune di Asti in via De Amicis 8 (ogni Martedì e Giovedì dalle 14,30 alle 16,30), anche quella di poterlo fare al banchetto che sarà allestito, fino alla fine di Marzo, ogni sabato sotto i Portici Anfossi di piazza Alfieri (vicinanze di via Garibaldi) grazie all’interessamento di numerosi cittadini e del consigliere comunale Mauro Bosia che potrà, nella sua veste, autenticare le firme stesse.

Il banchetto per la raccolta delle firme ed eventuale contestuale tesseramento all’Anpi, sarà già allestito sabato 13 Febbraio, in mattinata (9,30-12,30) e nelle prime ore del pomeriggio. Il testo della proposta di legge (2 articoli in tutto) è consultabile sul sito www.anagrafeantifascista.it.