Asti, donato monitor alle Cure Palliative da parte dell’Associazione Con Te OdV

Da oggi l’Oncologia del Cardinal Massaia avrà un nuovo monitor professionale con carrello: si tratta del modello VS-600 Mindray per la misurazione di pressione, frequenza cardiaca e saturazione.

A donarlo l’associazione Con Te OdV, che ha voluto destinare lo strumento al Day Hospital della Struttura semplice di Cure Palliative diretta dal primario Marcello Tucci.

Alla consegna, oltre allo stesso Tucci, hanno partecipato per l’Asl AT il Direttore Sanitario d’Azienda, Mauro

Occhi, e la coordinatrice infermieristica, Manuela Cazzulo; per l’Associazione Con Te presenti il presidente, Fares Cerrina, il vice presidente, Luigi Fassi, e la coordinatrice dei volontari, signora Graziella Marmo.

“La nostra Associazione si è subito attivata – commenta il Consiglio Direttivo di Con Te – dopo aver compreso l’importanza di questo strumento per le attività del servizio di Cure Palliative. Si tratta di un gesto di solidarietà di cui siamo fieri. Purtroppo a causa della pandemia non siamo riusciti a continuare molte delle nostre attività di volontariato in presenza, ma questa donazione vuole essere un modo per sottolineare come si sia cercato, anche in questi mesi, di non far mancare il supporto dell’Associazione alle persone fragili, dimostrando la nostra partecipazione anche nell’emergenza”.

“Gesti come questo – sottolinea Mauro Occhi – rinforzano ancor più il legame tra il personale sanitario e chi mette a disposizione parte del proprio tempo libero e delle proprie risorse per il bene dei soggetti più fragili”. “Ringrazio – prosegue il Direttore Generale Asl AT, Flavio Boraso – l’Associazione Con Te che, già in passato, si è distinta per altre iniziative come questa e che, da ormai molto tempo, è vicina al nostro ospedale grazie alla costante presenza dei suoi volontari. Auspichiamo di poter riaprire al più presto le nostre strutture al grande contributo dato dal ruolo attivo proprio del volontariato che, in questo anno di emergenza legata al Covid-19, ha purtroppo dovuto essere forzatamente contingentato e limitato”.

Nella fotografia, da sinistra: Luigi Fassi, Mauro Occhi, Graziella Marmo, Marcello Tucci, Fares Cerrina e Manuela Cazzulo.