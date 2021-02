Asti, dalla LILT l’invito a sostenere l’associazione con una donazione

Il 2020 è stato un anno complicato, non solo segnato solo dal Covid-19: le altre malattie non vanno in ferie e fra i danni sulla nostra salute ci sono stati anche quelli indiretti, causati dai ritardi nei trattamenti e nelle visite.

Sotto i riflettori della scienza c’è in particolar modo il settore dell’oncologia, non perché sia in assoluto il settore più colpito dai costi indiretti della pandemia, ma perché gli effetti negativi dei ritardi diagnostici e terapeutici si mostreranno nel tempo, fra qualche anno, rilevabili, purtroppo, dall’aumento della mortalità.

Nei primi 5 mesi del 2020 sono stati effettuati 1,4 milioni di esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.

I dati provengono da un rapporto redatto dall’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), che ha fornito una fotografia di com’è andata la prevenzione oncologica, in particolare per il tumore del colon-retto, della mammella e del collo dell’utero.

Nei mesi successivi si sono fatti sforzi enormi per recuperare; purtroppo il proseguimento della pandemia, non ha solo messo in difficoltà il Sistema Sanitario, ma ha fatto sì che le persone fossero restie a recarsi negli ambulatori per paura del contagio.

In questo scenario la LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV ha svolto un ruolo chiave ad Asti nel riattivare, da giugno 2020, le visite di prevenzione.

Ciò è stato possibile grazie sia ad uno spazio adeguato per svolgere l’attività ambulatoriale in piena sicurezza, sia per i professionisti, i volontari ed i collaboratori che, nonostante le difficoltà, non hanno smesso di donare il loro tempo e di mettere a disposizione la loro professionalità.

Dalla Lilt arriva questo appello: “Abbiamo proseguito il nostro sforzo per la prevenzione oncologica, ma nulla possiamo senza il Vostro aiuto. Scegliere di donare la speranza e la vita”.

Qui di seguito i modi per sosternere la LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV.

