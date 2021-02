Asti, da Vitamin Store promozioni in corso per stare bene e mantenersi in forma

I buoni propositi per rimettersi in forma sono messi a dura prova? Con le palestre chiuse ed il freddo non sempre la voglia di prendersi cura della propria forma fisica riesce a superare il desiderio di restare sul divano?

Non è tempo di farsi prendere dalla pigrizia. Partiamo da un fondamentale presupposto: prendersi cura di sé attraverso il movimento non è solo appagante per la vista, per essere soddisfatti di sé, ma lo è ancora di più a livello di benessere generale. E per farlo nel modo giusto, questi mesi ci hanno ulteriormente insegnato che bisogna affidarsi ad esperti del settore. Vietato il “fai-da-te” che può causare solo danni. In tutti i campi, ma in particolare in quello degli integratori alimentari per sportivi.

Se noi siamo quello che mangiamo, siamo anche quello che “integriamo”. E’ importantissimo evitare di comprare a caso su internet solo perché attirati da qualche pubblicità che promette miracoli: per questo ad Asti c’è Vitamin Store, in corso Savona 143, dove Nicolas Perrino vi aspetta con integratori di alta qualità per ogni vostra esigenza, sconti eccezionali del 30% su tutti i prodotti del loro marchio, accompagnati da grande professionalità e preziosa esperienza.

“Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che hanno continuato a rivolgersi a noi anche durante il difficilissimo 2020” – è il grazie di Nicolas Perrino dopo un periodo in cui lo sport ha avuto (ed ha ancora) limitazioni.

Affidarsi a Vitamin Store di Asti significa rivolgersi ad uno storico punto di riferimento per l’integrazione per il benessere sostenendo una realtà locale che da anni si occupa di far stare bene gli sportivi. Niente acquisti online dunque, per tutto quello che vi serve (dai prodotti per aiutare il metabolismo in questo periodo post abbuffate natalizie, agli omega3 a tutta le linea specifica di integrazione per sportivi di tutti i livelli ed ambizioni) potete rivolgervi in corso Savona 143 dove troverete super sconti per tutti e offerte fedeltà per dire grazie a chi è già cliente affezionato.

Vitamin Store vi aspetta ad Asti il lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Nik è anche disponibile su appuntamento (anche oltre all’orario del negozio) al 393.5906967 e per eventuali spedizioni per clienti residenti al di fuori del Comune di Asti.