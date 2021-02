Asti, con il ritorno in zona arancione alla Biblioteca Astense torna il prestito “sulla soglia”

Con il ritorno del Piemonte in zona arancione, la Biblioteca Astense Giorgio Faletti da martedì 2 marzo chiude al pubblico e riattiva il servizio di consegna “sulla soglia” dei libri, che i propri iscritti potranno prenotare preferibilmente via email all’indirizzo prestiti@bibliotecastense.it, oppure telefonando al numero 0141 593002 dal martedì al venerdì la mattina dalle 9 alle 13.

Il ritiro, dopo aver ricevuto conferma che i libri richiesti sono effettivamente disponibili, potrà avvenire in Biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La consultazione in sede sarà possibile, sempre previa prenotazione, esclusivamente per comprovati motivi di studio e su testi che non possono essere dati in prestito.

Nei medesimi giorni e orari resta attivo il box restituzione libri all’ingresso.

Contestualmente viene attivato, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Auser Ala di Asti, il servizio di consegna a domicilio riservato agli utenti fragili, regolarmente iscritti alla Biblioteca Astense e residenti nel Comune di Asti, Over 70 o persone invalide, disabili o, più in generale, tutte le persone con temporanee difficoltà motorie. Il servizio è gratuito e può essere prenotato via mail o telefono come sopra.

A seconda che il richiedente abbia sottoscritto una tessera base o plus, potrà richiedere uno o più volumi, come per le richieste in sede. Poiché il servizio di consegna è fissato al mercoledì pomeriggio, settimanalmente saranno evase le richieste pervenute entro le 13 della giornata di mercoledì. Gli orari potranno variare in relazione alle modalità di apertura della Biblioteca, legate alle disposizioni ministeriali per l’emergenza Covid. Nella richiesta dovranno essere indicati: nome e cognome dell’utente a cui è intestata la tessera della biblioteca, indirizzo a cui recapitare i volumi e il cognome riportato sul campanello, recapito telefonico, riferimenti bibliografici dei volumi richiesti.

Il servizio di consegna a domicilio dei libri verrà effettuato settimanalmente ogni mercoledì dai volontari dell’Auser nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 17.30. I volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno i libri al domicilio della persona, consegnandoli sul pianerottolo, davanti alla porta d’ingresso dell’abitazione. Al momento della nuova consegna sarà possibile restituire i volumi presi precedentemente in prestito. Il prestito ha una durata di 30 giorni e può essere eventualmente prorogato prima della scadenza. Gli utenti sono tenuti a un corretto trattamento del materiale della biblioteca, attenendosi alle norme igienico-sanitarie tipiche di questa fase di emergenza. I volumi rientrati dal prestito saranno posti in quarantena per 9 giorni prima di essere nuovamente disponibili, sulla base delle raccomandazioni per il trattamento dei materiali bibliografici e documentali per il contenimento del rischio da contagio da Covid-19.