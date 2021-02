Asti, con il Decreto Liquidità cinque milioni di euro di finanziamento da UniCredit per l’Asp per l’emergenza Covid-19

Un finanziamento di cinque milioni di euro, della durata di sei anni, è il frutto dell’operazione che Asti Servizi Pubblici S.p.A (Asp) ha sottoscritto con UniCredit, avvalendosi della garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia, in base a quanto previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

L’intervento rientra tra le misure messe in atto dal Gruppo bancario per dare supporto concreto al territorio. Asp potrà, quindi, rafforzare i livelli di liquidità necessari per le attività aziendali, mitigando la contrazione dei flussi finanziari d’incasso causata dall’emergenza epidemiologica, che l’azienda ha comunque affrontato, sin dall’inizio, con flessibilità e pro attività.

“Il prestito bancario si inserisce nella programmazione finanziaria e industriale di Asp del 2021 – ha commentato Paolo Golzio, Amministratore Delegato, sottolineandone l’importanza -. Contribuirà a sostenere le finanze aziendali che risentono degli effetti economici negativi causati dalla Pandemia, a loro volta bilanciati dall’impegno profuso dal Personale della Società che ha permesso la continuità e l’efficienza dei servizi resi nonostante la crisi. La partnership con UniCredit ci offre ulteriore slancio per il nostro percorso”.

“Quest’operazione – ha rimarcato Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – si inserisce in un programma di più ampio respiro che abbiamo messo a punto per sostenere le aziende del territorio. In questo modo, siamo stati in grado di affiancare gli imprenditori piemontesi nella fase di ripresa dopo la crisi dell’emergenza sanitaria. Nonostante la pandemia del 2020, siamo stati in grado di concedere in Piemonte circa 1 miliardo di euro di nuova finanza con garanzie pubbliche e quasi 2 miliardi di moratorie a famiglie e imprese. Da sempre il nostro istituto vuole essere un punto di riferimento su cui poter contare, in particolare per aziende di pubblico servizio come Asp, non immuni alle conseguenze negative derivanti dalla crisi del Covid-19. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende locali a proseguire nella loro attività, con iniezioni di capitale che possono dare nuovo slancio alla produttività”.