Asti, Caterina Calabrese riconfermata presidente dell’associazione “Il Dono del Volo”

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione “Il Dono del Volo”

La dottoressa Caterina Calabrese è stata riconfermata presidente per il prossimo triennio e il professor Giorgio Calabrese continuerà ad esserne il presidente onorario. Li affiancheranno nuovamente il dottor Mario Alfani, vice presidente, la dottoressa Paola Imarisio, segretaria, e la signora Giusy Gobello con le funzioni di tesoriere. Quinto componente del Consiglio direttivo sarà Luigina Binelli, eletta per la prima volta.

“Desidero ringraziare, anche a nome degli altri consiglieri, tutti i soci per la fiducia che ci hanno accordato – dice la presidente Caterina Calabrese – Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il Comune di Asti e la Banca del Dono per rendere sempre più ampia e solida la rete che si è formata con le altre associazioni che operano nel sociale, per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà. Aiutare chi aiuta non è solo il nostro motto, ma è stato e sarà il nostro obiettivo.”