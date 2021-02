Asti, candidature aperte per il Servizio Civile con l’Enaip

Sono aperte le candidature per partecipare al Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. La sede EnAIP di Asti cerca un volontario da inserire nel progetto IN GIO.CO.

IN GIO.CO prevede la realizzazione di laboratori di sostegno allo studio, e di animazione e aggregazione a favore di adolescenti e giovani, persone con bisogni educativi speciali, stranieri e disabili in situazioni di svantaggio scolastico, linguistico e sociale. L’obiettivo è quello di creare un contesto rilassato e lontano dallo stress e dall’ansia che purtroppo spesso caratterizzano l’insegnamento tradizionale, al fine di rendere l’apprendimento attivo, coinvolgente, partecipato e personalizzato.

Il Servizio Civile permette di fare un percorso formativo di crescita personale e professionale e di partecipazione sociale, perché i volontari hanno la possibilità di operare concretamente all’interno di progetti di educazione e promozione culturale. Un’esperienza che li aiuta ad entrare in contatto con la nostra realtà formativa nei diversi ambiti in cui operiamo, che costituisce l’opportunità per acquisire competenze trasversali, che faciliteranno l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’impegno richiesto a chi si candida è di 25 ore a settimana per la durata di un anno a fronte di un rimborso spese mensile di 439,50 euro.

Presentazione della domanda

Per scegliere il tuo progetto e presentare la domanda consulta il sito Scelgo il Servizio Civile e segui le indicazioni. Ricordati che è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (https://www.spid.gov.it/).

QUI per maggiori informazioni o 0141.353199; csf-asti@enaip.piemonte.it