Asti, bisca clandestina scoperta dalla Polizia: multati i clienti e il titolare, proposta la chiusura del locale

Proseguono su tutto il territorio della provincia le attività di controllo della Polizia di Stato predisposte dal Questore di Asti e finalizzate alla verifica del rispetto delle norme previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il bilancio delle ultime due settimane è di 2 proposte di chiusura temporanea ad altrettanti esercizi pubblici e numerose persone sanzionate, soprattutto nelle ore notturne.

Il primo pubblico esercizio “fuori norma” è stato trovato dagli operatori della Squadra Volante della Questura di Asti nella zona ovest della città. Nel caso specifico, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 NUE, gli agenti hanno scoperto una vera e propria bisca clandestina. Una decina di persone all’interno del locale, intente a giocare a carte ed a consumare alcolici, sono state sanzionate per violazione della normativa anti-Covid. Anche per il titolare è scattato il verbale e la proposta alla Prefettura di Asti per l’applicazione della sanzione accessoria, prevista dal DPCM, della chiusura provvisoria da 5 a 30 giorni.

Ancora nei giorni scorsi, questa volta nella zona est, i poliziotti della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, hanno sanzionato gli avventori di un bar scoperti a consumare cibi e bevande oltre l’orario consentito, tutti sprovvisti di mascherina ed inosservanti delle prescrizioni sul distanziamento sociale. Due dei clienti presenti sono stati inoltre denunciati per violazione della normativa sull’immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale. Anche in questo caso il titolare dell’esercizio è stato sanzionato, e nei suoi confronti è stata proposta la sospensione dell’attività dai 5 ai 30 giorni.