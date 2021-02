Asti, al via la campagna vaccinale per gli over 80.

Questa mattina il Vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha preso parte al via della campagna vaccinale per gli over 80 presso il centro vaccinazioni dell’ASL di Asti.

Tra i primi a ricevere il vaccino la Sig.ra Laura Bosco di Chiusano d’Asti ed il Sig. Sergio Tirone, ex Sindaco di Settime.

“L’obbiettivo della Regione è quello di vaccinare, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di persone – dichiara il Vicepresidente Fabio Carosso – per questo stiamo potenziando ulteriormente la campagna vaccinale sia con personale proprio, che con prestazioni aggiuntive e convenzionamenti con soggetti esterni. Il personale del sistema sanitario, già nei prossimi giorni, andrà in aiuto delle Asl impegnate nelle vaccinazioni di forze dell’ordine. personale scolastico e over 80. Il vaccino contro il Covid è sicuro e indispensabile per uscire al più presto dalla grave crisi sanitaria, sociale ed economica scoppiata un anno fa.”