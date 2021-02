Arrivate oltre 36 mila dosi di vaccino Pfizer in Piemonte, continuano le vaccinazioni

Sono 6.606 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 5.947 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 256.865 dosi (delle quali 115.027 come seconda dose), corrispondenti al 88,9% delle 288.850 dosi finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri, perché include la nuova fornitura di 36.270 dosi Pfizer consegnate nel corso della giornata.

Come noto, la fase 1/A riguarda il personale del servizio sanitario regionale, unitamente ad ospiti ed operatori delle Rsa.