Approvata la nuova legge regionale che difende i Consorzio rifiuti

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 88 che modifica la legge regionale 1 del 2018 sulla gestione dei rifiuti.

La nuova legge, fortemente voluta dai territori, consente ai consorzi oggi esistenti di continuare a gestire i propri servizi eliminando così l’obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale.

“Una battaglia promossa da Piemonte nel Cuore – dichiarano Massimo Iaretti, consigliere comunale di Villamiroglio dove aveva presentato un ordine del giorno a sostegno dell’iniziativa e presidente del Movimento Progetto Piemonte e Giorgio Rondano, Sindaco di Camino – insieme a decine di sindaci che oggi diventa una vittoria per i nostri territori e soprattutto difende i piccoli e medi comuni che sarebbero stati schiacciati dalla legge “centralista” voluta dalla precedente amministrazione.

La contrarietà di Piemonte nel Cuore si basava su alcuni aspetti essenziali:

• Con l’istituzione del Consorzio unico i comuni virtuosi avrebbero pagato le inefficienze di quelli in cui il costo della tassa rifiuti è più elevato;

• I medi e piccoli comuni –uniti in un unico consorzio- non avrebbero contato più nulla;

• Ciò avrebbe causato un aumento dal 30 al 50% della tassa sulla raccolta dei rifiuti.