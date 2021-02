Anche Asti celebra i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha partecipato all’evento online “Una storia di amicizia – un percorso che ci accompagna verso i prossimi 50 anni di relazioni sino-italiane” organizzato dalla Camera di Commercio Italo Cinese in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano e la Fondazione Italia Cina.

L’iniziativa, che ha coinvolto più di 200 partecipanti collegati digitalmente dall’Italia e dalla Cina, oltre a celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina ed i 50 anni dell’istituzione della Camera di Commercio Italia Cina ha rappresentato l’occasione per presentare il libro “Una storia di amicizia” della collana Il Dragone.

Il volume, edito da Anteo e pubblicato ad ottobre del 2020, ha ospitato il saluto del Primo Cittadino insieme a quello di importanti diplomatici, professionisti e amministratori cinesi ed italiani che hanno proposto interventi che spaziano dalla cooperazione sino-italiana in materia di cultura, moda, sviluppo economico e commerciale e che sottolineano l’importanza di un’amicizia che dura da 50 anni basata sull’integrazione, la solidarietà e la solidità dei rapporti istituzionali.

Il Sindaco Maurizio Rasero nel portare il saluto dell’Amministrazione e della Città all’evento odierno ha sottolineato come questi primi 50 anni di relazioni abbiano posto le basi affinché Italia e Cina, in futuro, possano giocare insieme importanti sfide non solo sul piano degli scambi commerciali, ma anche su quello socio-culturale.