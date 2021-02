Anche a Moncalvo le vaccinazioni contro il Covid-19

La Casa della Salute di Moncalvo sarà un punto per la vaccinazione contro il Covid-19.

Ha avuto, pertanto, un esito positivo la richiesta che il sindaco della città aleramica Christian Orecchia aveva inviato, insieme al primo cittadino di Trino, Daniele Pane, alla Regione Piemonte ed all’Asl Al per ottenere un punto vaccinale. Il commissario dell’azienda alessandrina aveva risposto dicendo che nella distribuzione sul territorio dei punti vaccinali questa istanza avrebbe trovato soddisfazione. Il punto riguarderà sia le vaccinazioni per gli over 80, sia quelle per il personale scolastico.

“Ringrazio Regione e ASL per avere subito accolto l’appello mio e del sindaco pane. Ora i nostri cittadini potranno vaccinarsi comodamente e in sicurezza nella loro città” dichiara soddisfatto il sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia.