Anche a Moncalvo e Trino verranno previsti i punti per i vaccini anti Covid-19

E’ arrivata questa mattina la risposta dell’Asl di Alessandria alla richiesta dei sindaci di Moncalvo e Trino finalizzata ad ottenere in entrambi i centri un punto per i vaccini anti Covid-19.

Come spiegato nella lettera a firma del Commissario Valter Galante, la richiesta troverà riscontro nell’utilizzo delle sedi vaccinali già presenti sui territori, e quindi anche presso i comuni di Moncalvo e Trino.

“Come già evidenziato ASL AL ha individuato come primi centri vaccinali quelli coincidenti con l’articolazione distrettuale territoriale esistente nell’alessandrino prima degli accorpamenti scaturiti dai risvolti organizzativi (passaggio da 7 a 4 distretti) susseguenti ai piani di rientro finanziario applicati anni orsono. I 7 punti vaccinali ora indicati non rappresentano il numero complessivo delle sedi che verranno utilizzate a seconda dei momenti della campagna vaccinale.

Pertanto anche le istanze da Voi rappresentate troveranno riscontro nell’utilizzo amplificato delle sedi vaccinali che verrà in seguito applicato” si legge nella lettera dell’Asl.