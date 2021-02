All’astigiano Alessandro Marino una borsa per andare a “studiare” football americano alla corte dei Berlin Rebels

Bella notizia in casa Alfieri AFT, la società astigiana di football americano. Una importante borsa di studio è stata attribuita al giocatore astigiano Alessandro Marino, diplomato ITIS Artom e attualmente studente al Suism presso il Polo universitario Uni- Astiss di Asti. A comunicarlo è la Team Manager della società, Chiara Cerrato.

A Marino è stata attribuita una borsa dalla Fondazione Mighetto, nel ricordo di Federico Mighetto che fu sepolto sotto una valanga sul Monte Bianco quattro anni fa. Federico era un viaggiatore, studiò in varie scuole all’estero, e giocatore di football. I genitori, Franco e Franca, hanno deciso di attribuire la borsa ad Alessandro Marino per finanziare il suo progetto di stage sportivo di 3 mesi presso i Berlin Rebels.

“Per noi è stato un momento che simbolicamente fa rivivere il ricordo di Federico nel Suo mondo gioioso, faticoso e leale del football. Seppur nella tristezza della nostra situazione, abbiamo gioito e pensato che questa fosse la migliore casualità per ringraziare la FIDAF e il Suo Presidente.” scrive Franco Mighetto in una lettera pubblicata sul sito della FIDAF, Federazione Italiana di American Football.

Andrea Cresta, presidente e giocatore dell’Alfieri AFT, ricorda così il giovane Federico: “Personalmente ho avuto modo di conoscere solo relativamente Federico avendo giocato con lui nei Blacks Rivoli in due occasioni, l’impressione è stata quella di trovarmi a fianco di un ragazzo solare, pieno di vita, animato da una grande passione per il Football e non solo, ma soprattutto ammirato e amato da tutti i compagni di squadra, che oltre a condividere le emozioni del campo erano uniti da qualcosa che andava oltre il semplice Sport, ovvero Amicizia, quella sincera, inossidabile, che ti accompagnerà per il resto della tua esistenza.”

“La Fondazione Mighetto promuove ogni anno bandi rivolti a giovani maggiorenni e under 35 che possono presentare progetti aventi come scopo la produzione di elaborati letterari, multimediali, artistici o la partecipazione a un soggiorno all’estero per migliorare tecnica e competenza, ampliare le conoscenze sportive, con particolare attenzione ai cosiddetti sport “minori”. Possono essere concesse fino a un massimo di tre borse, per viaggi da uno a tre mesi; a questa selezione ha partecipato Alessandro, strong safety della squadra senior” spiega Chiara Cerrato, Team manager degli Alfieri AFT.

“Mi sono candidato – racconta Alessandro Marino – perché mi attira molto l’idea di lavorare e confrontarmi con una squadra, i Berlin Rebels, di prima divisione tedesca della GFL (German Football League), in cui militano anche giocatori provenienti dagli USA. Tra questi Paul Morant – aggiunge – che gioca il mio stesso ruolo e che ha giocato parecchi anni in Italia. Il livello del Football tedesco è molto elevato, sono considerati il vivaio europeo della NFL (National Football League) per cui avrò moltissimo da imparare. Attualmente sto giocando, in prestito temporaneo, nei Reapers Torino, squadra che milita nel campionato di seconda divisione.” Sarà dunque un’esperienza arricchente che potrà essere utile anche alla squadra astigiana al suo ritorno.

“In qualità di Presidente degli Alfieri – interviene ancora Andrea Cresta – sono molto felice della possibilità concessa ad Alessandro dalla Fondazione perchè indirettamente ci conferma che la nostra mission principale, quella di formare dei Giovani Uomini prima ancora che degli Atleti, porta comunque sempre ad un risultato al di là dei successi, o meno, conquistati sul terreno di gioco; nel caso di Alessandro sono poi doppiamente felice perchè si tratta di un ragazzo che ama davvero il Football Americano e che si è sempre approcciato ad esso con il massimo dell’impegno e della passione, non lesinando sacrifici e sudore. Credo sia un grandissimo onore per lui aver ricevuto questa opportunità e sono certo che farà tutto il necessario per dimostrare di essersela meritata, nonchè onorare la memoria di colui che ha dato il nome, e non solo, a questo riconoscimento.

Ecco, se penso alle splendide parole scritte a FIDAF da Franco (il padre di Federico) forse è un segno del destino che uno dei giovani selezionati appartenga al mondo del Football, come se anche da distante Federico desiderasse farci sentire la sua presenza e permetterci di ricordare la sua storia.” conclude Andrea Cresta.