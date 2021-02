Alla scoperta del patrimonio di pedane sportive di Asti: come utilizzarle per la vera ripartenza dello sport?

In un periodo in cui tutto il mondo dello sport sta facendo i conti con la pandemia, con spazi e modi per gli allenamenti sospesi, limitati o riadattati per forza di cose, è fondamentale guardare avanti e programmare il futuro. Ma cosa può dare Asti al mondo dello sport, così tanto colpito? Una questione su cui si è dibattuto in modo molto acceso la scorsa primavera ed estate sono stati gli spazi all’aperto in cui le società sportive possano adattare le proprie attività e permettere ai giovani di allenarsi in sicurezza.

Spazi all’aperto la nostra città ne ha, di cui molti inutilizzati. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare un censimento degli spazi che Asti ha disposizione, andando a verificare di persona in che stato sono alcune pedane di cui avevamo scritto in anni passati su ATnews. E questa volta ci mettiamo pure la faccia. Chi scrive vi racconta in prima persona come è nata l’idea e cosa ha trovato girando per la città. Chi scrive è Claudia Solaro, da chi conosciuta come una delle protagoniste della corsa su strada locale negli ultimi vent’anni, da chi come la giornalista di ATnews. Unendo le due cose, è nata la “Giornarunner®”: c’è chi mi conosce già perché racconto la bellezza del nostro territorio agli amanti dell’outdoor, in particolare sul mio profilo Instagram @Giornarunner e sul mio sito, giornarunner.com .

Ma io quando corro osservo e non smetto mai di essere giornalista anche quando non mi trovo immersa nella bellezza delle nostre colline. Troppa la curiosità di trovare spunti sempre nuovi nel girare correndo per Asti per non osservare con la curiosità e la propositività che mi contraddistinguono nel mio lavoro…

E proprio correndo in città, inventandomi percorsi di oltre 20 km attraversando i parchi e le aree verde di Asti in perfetto stile “Urban Trail”, ho scoperto tanti spazi che potrebbero essere maggiormente sfruttati per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Ho voluto fare un censimento di persona di tutto questo e ora ve lo presento negli scatti e con brevi commenti delle varie aree. Il passo successivo sarà di farsi spiegare dal Comune di Asti come potrebbero essere utilizzate queste aree in ottica di una ripartenza primaverile ed estiva di tutti gli sport. Ma andiamo per gradi. Se dovessi essermi persa qualche area dotata di pedane sportive, vi prego di segnalarlo a direttore@atnews.it

Ecco quelle in cui sono stata di recente.

PEDANA DI VIA SCOTTI



La pedana di via Scotti, parallela di Via Torchio, nel quartiere San Quirico, è una delle più recenti. E’ un campo da basket, dotato di canestri, realizzato durante la Giunta Brignolo.

PEDANA DI VIA BAZZANO



Siamo zona Piazza d’Armi, proprio dietro alla Caserma dei Carabinieri. La piattaforma è gemella di quella di via Scotti, adatta per la pallacanestro. Intorno sono in corso dei lavori per abbellire l’area con del verde.

PEDANE SPORTIVE IN VIA UNGARETTI



L’area verde e sportiva di via Ungaretti, in Praia, ha delle grandissime potenzialità. E’ allestita con un campo da calcetto e un campo da pallacanestro, ed è intitolata a Bruno Ferraris. A suo tempo era stato realizzato un piazzale in cemento per destinarlo a campo da hockey, poi è stato recuperato dalla Giunta Brignolo con un intervento dal costo di circa 25 mila euro. Li vicino c’è anche un campo da bocce ed una pedana per lo skateboard.

PEDANE AL PARCO BRAMANTE



Al Parco Bramante ci sono due campi da basket, tra i più conosciuti ed utilizzati tra le dotazioni all’aperto in città. Vicino alla pedana con i canestri, c’è anche un campo da bocce.

PEDANE AL PARCO DEL LUNGOTANARO



Sono sicuramente le più conosciute ed utilizzate le pedane del parco del LungoTanaro. C’è una pista di pattinaggio (purtroppo spesso vandalizzata e ripristinata da interventi di volenterosi genitori di tesserati dell’Asd New Asti Skating di cui abbiamo più volte parlato su SportAsti.it ), ed uno skate park.

In estate possiamo dire che la zona del parco e delle pedane è decisamente utilizzata, sicuramente oltre al limite dell’assembramento.

PEDANE E CAMPI DI VIA MATTARELLA



Nel quartiere di San Iorio Sacro Cuore, nei pressi di corso Alba, ci sono due grandi pedane allestite una da campo da basket, con i canestri, e una con la tracciatura del campo da tennis.

PEDANA DI VIA TURATI



La pedana di via Turati, nel cuore del quartiere Torretta, è dotata di canestri e tracciatura del campo da basket ed è utilizzabile anche per il calcetto visto che ha anche due porte ricavate dalla recinzione che la delimita. Intorno c’è un giardino con diversi attrezzi da palestra.

La dotazione non è indifferente, sarà la burocrazia a separare l’idea dalla possibilità concreta di poterle sfruttare in modo più efficace?