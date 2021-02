Alla Casa di Riposo Zabert di Valfenera realizzata la stanza degli incontri

Per consentire ai parenti degli ospiti della Casa di Riposo Zabert di incontrare i propri cari in condizione di assoluta sicurezza sanitaria, è stata realizzata un’apposita “stanza degli incontri”.

Si tratta di una struttura in plexiglas trasparente, con interfono per le comunicazioni e due maniche che permettonodi dare un abbraccio e una carezza agli anziani, un affetto e calore umano che fino ad ora sono stati negati per evitare ogni possibile contatto con il coronavirus.

La stanza degli incontri, finanziata dal Lions Club Villanova d’Asti e realizzata, nella parte costruttiva e di collegamento interfonico da Roberto Bollito e Federico Novarese, è stata posizionata nel salone al piano terra. I parenti hanno accesso dall’esterno mentre l’ospite resta all’interno in un’ambiente ampio e sicuro. I materiali utilizzati sono facilmente sanificabili così come le maniche, che sono sostituite dopo ogni visita.

[Fonte foto: sito web Comune di Valfenera]