Alla Casa di Riposo di Asti si inaugura la Stanza degli Abbracci

Giovedi 18 febbraio 2021, alle ore 11, alla Casa di Riposo “Citta. di Asti” in Via Bocca, si inaugura la Stanza degli Abbracci.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Ente e l’Associazione CON TE OdV, con i Lions Club Alfieri di Asti e generosi privati cittadini.

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID -19, le visite agli Ospiti delle strutture socio-sanitarie da parte dei loro cari e stata oggetto di restrizioni, al fine di tutelare piU possibile la loro salute.

Considerato però l’importanza dei legami affettivi tra gli ospiti e le loro famiglie, sempre comunque in ottemperanza a quanto disposto nei vari DPCM e nelle Linee Guida di indirizzo, si e ritenuto necessario, grazie alla donazione dell’Associazione CON TE OdV, alla collaborazione del Lions Club Alfieri di Asti e al contributo di privati cittadini, allestire una “Stanza degli Abbracci”, luogo in cui l’ospite può accogliere la visita del propri cari, senza rischio di contagio e in totale sicurezza.

L’inaugurazione, viste le restrizioni imposte per contrastare il contagio del Covid-19, non sarà aperto al pubblico.