Alla Bottega Altromercato di Asti arrivano “I Giusti”

Da giovedì 11 e fino al 21 febbraio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti si potrà scoprire la rinnovata linea dei Giusti biscotti a marchio Altromercato.

I Giusti, perché sono l’incontro tra le filiere del grano 100% italiano e delle materie prime del Commercio Equo e solidale: cacao, miele, riso e frutta secca.

I Giusti, perché sono confezionati con materiali biodegradabili al 100% e realizzati in impianti dello storico Gruppo Germinal che utilizzano energie rinnovabili.

I Giusti, per il lavoro di rinnovamento che ha toccato anche la ricettazione dei nuovi biscotti: senza grassi idrogenati, sciroppo di glucosio, coloranti, conservanti ed olio di palma; le uova utilizzate provengono da galline allevate all’aperto ed è prevista una referenza, il frollino con riso e miele d’ulmo senza latte e senza uova.

I Giusti, perché hanno una nuova grafica con etichette parlanti su filiere e materie prime, per un acquisto responsabile.

La rinnovata linea è composta da frollini al miele e frollini con gocce di cioccolato anche in formato famiglia; frollini con cacao ed anacardi e frollini con riso e miele d’ulmo.

I Giusti li trovate alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti.

Per scoprire tutto quello che c’è da sapere su “I Giusti” clicca qui —> LINEA GIUSTI PLUS-INFO PRODOTTO 2021