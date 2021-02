Albese, modifiche alla viabilità

In questi giorni e per le prossime settimane sono previsti cantieri e ordinanze di modifiche alla viabilità.

Sulla strada provinciale 51 tronco 4 Valdivilla (bivio per Castagnole) – Santo Stefano Belbo (bivio sp31) chiusura totale al transito per lavori di costruzione di una nuova tubazione gas Italgas Reti e fibra ottica a servizio del Relais San Maurizio nel comune di Santo Stefano Belbo. La strada sarà chiusa mercoledì 17 febbraio dalle 8 a venerdì 19 febbraio (ore 19) e poi di nuovo dalle 8 alle 19 delle settimane successive sempre dal lunedì alle 8 al venerdì alle 19, fino al 19 marzo. La ditta Pietro Succio srl, incaricata dei lavori, chiuderà la provinciale 51 a tratti di circa 200 metri dalla progressiva km 13+505 circa (bivio Relais San Maurizio) al km 15+197 circa (bivio Strada Montaldi) per circa un mese, garantendo la riapertura nei fine settimana. Il traffico sarà deviato sulle strade adiacenti segnalate sul posto, salvo per veicoli di emergenza.

Sulla strada provinciale 3 bis nel tronco 24 Ponte Tanaro-svincolo Cantina Roddi (superstrada) chiusura totale al transito della carreggiata (due corsie di marcia in direzione Asti) nel tratto posto al km 1+500 circa (svincolo presso la Casa Circondariale) per lavori di manutenzione straordinaria alle rampe dello svincolo Alba Sud/Ovest nel Comune di Alba. La chiusura è disposta da giovedì 18 febbraio a venerdì 19 febbraio 2021 con orario giornaliero dalle 7.30 alle 18.30 e comunque sino a fine lavori.

Il traffico proveniente da Roddi e diretto verso Asti sarà dirottato su corso Nebbiolo, effettuerà inversione alla rotatoria delle Vigne, prenderà lo svincolo verso Asti e si immetterà nuovamente sulla tangenziale proseguendo il percorso.

Durante i lavori, il traffico sarà regolato da apposita segnaletica in base all’andamento del cantiere.