Alberi abbattuti in Corso Matteotti, Europa Verde Asti chiede chiarimenti all’assessore Stefania Morra

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata dai portavoce di Europa verde Asti, Patrizia Montafia e Giuseppe Sammatrice, all’Assessore Stefania Morra e per conoscenza al Sindaco Maurizio Rasero.

Ill.ma Assessore Stefania Morra

le scriviamo facendo seguito a molte segnalazioni che ci sono giunte negli ultimi giorni.

Le proponiamo le perplessità e i dubbi di molti cittadini – e poi anche nostre – in merito a nuovi abbattimenti di alberi in corso Matteotti. Non ricordiamo se la zona fosse tra quelle indicate dai Suoi uffici come destinate a interventi drastici sulle alberate.

L’operazione – come ovvio – non ha mancato di suscitare sconcerto tra i cittadini, anche perché non pare esserci stata alcuna segnalazione preventiva e alcun momento di comunicazione e di informazione.

Già in un recente passato si sono registrate situazioni simili (Via Rosselli) poi fortunatamente risolte in modo positivo e con puntuali ri-piantumazioni grazie alla sollecita e fattiva collaborazione nostra e degli abitanti. Altrove (Viale Pilone) non è stato così e gli alberi abbattuti tempo fa (platani) non sono mai stati sostituiti.

Alla luce di tutte queste considerazioni, nel chiederLe chiarimenti sui tagli in corso Matteotti, riteniamo importante ribadire l’assoluta urgenza dell’avvio del lavoro condiviso per la realizzazione del Piano del Verde di Asti, progetto sollecitato con forza da noi, dalle associazioni ambientaliste e dagli esperti in occasione di un recente incontro on line avuto con Lei e con i funzionari/tecnici del suo assessorato.

Restiamo in attesa di un sollecito riscontro e coltiviamo la speranza che sulla manutenzione del verde cittadino si possano registrare in tempi brevissimi segnali di cambiamento, tanto nei modalità di intervento quanto nella disponibilità di offrire ai cittadini la dovuta informazione e le giuste opportunità di condivisione e partecipazione. In più occasioni i cittadini hanno dimostrato di meritarlo.

Rispettosi saluti

Per Europa verde Asti, i portavoce Patrizia Montafia e Giuseppe Sammatrice