Alba: il mercato del sabato torna in centro storico

Sabato 6 febbraio il mercato ambulante non alimentare di Alba lascia corso Italia e ritorna in via Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Cavour, via S.Toppino e piazza Garibaldi, in versione sicurezza per rispettare le normative dettate dall’emergenza coronavirus in atto.

Il mercato rispetterà il format del settembre scorso quando era stato riattivato in centro storico dopo il trasloco in piazza Sarti e corso Torino per l’emergenza Covid–19. Con la ripresa dei contagi in autunno, l’Amministrazione comunale è stata costretta a trovare altre soluzioni, mediazione tra le richieste dei mercatali e delle associazioni di categoria ed il rispetto della salute di cittadini, operatori e utenti. Pertanto, il mercato era stato spostato prima in piazza Prunotto e poi in corso Italia.

Il numero degli ambulanti presenti in centro non cambia, ma i banchi sono ridimensionati per garantire maggiore spazio e un più fluido passaggio delle persone. Con lo stesso obiettivo per piazza Risorgimento è stata scelta una disposizione delle bancarelle a ferro di cavallo.

Inoltre, lungo via Vittorio Emanuele ci saranno due diversi sensi di marcia per i pedoni.

In tutto il mercato sarà obbligatorio indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere la distanza minima di almeno un metro.

L’Amministrazione vigilerà sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.