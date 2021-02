Al via la lotteria degli scontrini per vincere con gli acquisti cashless

Parte da oggi, 1 febbraio 2021, in Italia la lotteria degli scontrini.

Slittata di un mese rispetto a quanto preannunciato dal Governo nello scorso autunno, è stata introdotta una fondamentale novità: potranno partecipare solo i pagamenti cashless.

L’iniziativa nasce dunque per “incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.” come spiegato sul sito ufficiale.

Per partecipare bisogna dotarsi di codice lotteria, che si può abbinare al proprio codice fiscale (bisogna essere maggiorenni), averlo sempre con sè e mostrarlo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Si riceverà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a 1000 biglietti a scontrino. La prima estrazione è in programma l’11 marzo, in palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per chi compra, 10 premi da 20.000 euro per chi vende.

Ci sono anche alcuni acquisti che non permettono di partecipare alla lotteria: quelli inferiori ad un euro di spesa, quelli online, e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (solo quelli privati dunque).

Non valgono, almeno per ora, gli acquisti documentati da fatture elettroniche, ne quelli per cui si prevedono detrazioni o deduzioni fiscali o quelli legati al sistema Tessera Sanitaria (ed esempio acquisti in farmacia, laboratori, tutto quanto riconducibile alla salute è detraibile).

