Al via in Astiss il terzo corso per OSS, per formare nuovi operatori socio sanitari

Al polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti ha preso il via ufficialmente il terzo corso da OSS, operatore socio sanitario.

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 febbraio, in aula magna del polo universitario Rita Levi Montalcini il presidente di Astiss Mario Sacco ha dato il benvenuto ai 27 studenti che hanno passato le selezioni su 180 candidati.

La nuova edizione del corso OSS, che durerà 1000 ore ed è finanziato dalla Regione Piemonte, si inserisce sempre più nella figura di Polo del Benessere della struttura astigiana.

Al saluto alle nuove matricole è intervenuto anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero e il direttore sanitario dell’ASL AT, Mauro Occhi.

L’università astigiana si è specializzata per migliorare la qualità della vita, un polo in cui si continua ad investire affinché sia all’avanguardia sia come tecnologia sia come strutture a disposizione.

“L’esperienza di prossimità con chi si occupa di assistenza è una delle cose che segnano le persone” ha sottolineato Occhi per ricordare l’importanza del ruolo delle figure di assistenza diretta, prepotentemente messe al centro del mondo sanitario dall’emergenza Covid.

Ha chiuso l’incontro di benvenuto Luigi Graglia, responsabile amministrativo di Astiss e referente del corso OSS, che ha annunciato che il corso inizierà a distanza.