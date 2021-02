Al Mercatino dell’Antiquariato di Asti presente anche lo Stand della Figurine

Una piacevole notizia per gli amanti delle mitiche figurine calciatori Panini: domenica prossima, 28 febbraio, durante il mercatino dell’antiquariato di Asti sarà presenta anche lo stand delle Figurine.

Negli ultimi anni, proprio nel mese di febbraio, Asti ha ospitato con un crescendo di successo e di partecipazione l’evento “Le giornate delle figurine” (nel 2020 è stato l’ultima manifestazione ospitata dalla città prima dell’esplosione della pandemia), ma purtroppo quest’anno non è ancora possibile stabilire quando e se si potrà organizzare.

Ma questa situazione di incertezza non spaventa certo Andrea Morando, anima della manifestazione, e lo staff delle Giornate delle Figurine che attendono tutti gli amanti delle figurine Panini dalle 8 in poi in Piazza Alfieri, vicino all’edicola di fronte al Bar Cocchi.

Tante novità, ma anche una conferma come ci spiega Andrea Morando: “Come tutti sapete le Giornate delle figurine è da sempre a fianco della Solidarietà e anche quest’anno parte del ricavato delle offerte sarà destinato in beneficenza; per il resto dobbiamo rispettare le disposizioni anticovid, quindi non si può effettuare il consueto scambio, ma saremo a disposizione per dare tutte le informazioni su come fare a completare gli album.

Per tutti i bambini che non hanno ancora l’album, sarà possibile ritirarlo presso di noi, per chi non è riuscito a reperire l’inserto Sportweek, con la prima Bustina del film di Campionato 2021, sarà a disposizione per tutti, fino ad esaurimento scorte. Basta fare un’offerta minima”.

Ma non finiscono qui le novità “Lo staff delle Giornate delle figurine per scambiare due parole sul 60° anno della Panini, inoltre saranno disponibili le figurine della TIM, nelle due versioni, bolletta o negozio, anche qua stessa modalità, con un’offerta minima si potrà ritirare.”

In chiusura Andrea Morando vuole ringraziare tutte le persone che collaborano dietro alle “Giornate delle Figurine”: “Il primo grazie va alla Panini, per aver messo a disposizione gli album e le figurine da consegnare ai bambini che non l’hanno ancora ritirato; poi il C.S.I di Asti, dal Presidente Giuseppe Basso, il Vice Presidente Daniela Calloni e il factotum Ferruccio Calloni, senza di lui che porta avanti tutte le pratiche burocratiche, e non sapete quante, non si potrebbero proprio fare nulla… Un ringraziamento alla Ditta Martinetti, sempre disponibile alla logistica per gli Omaggi Panini.

Ringrazio gli organizzatori del Mercatino dell’Antiquariato per l’ospitalità, grazie al Comune di Asti, al sindaco Maurizio Rasero e all’assessora Loretta Bologna per la disponibilità e il sostegno e infine grazie a tutto lo Staff delle Giornate delle figurine, tutti, sempre disponibili a ogni idea purché si parli delle nostre Amate Figurine”.

Credit foto Merphefoto