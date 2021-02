Al Giardino dei Giusti di Nizza Monferrato scoperto il pannello illustrativo in memoria di Giovanni Palatucci

Oggi, 10 febbraio 2021, ricorre il 76° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau, a soli 36 anni.

La Questura di Asti e la Città di Nizza Monferrato hanno deciso di rendere omaggio al sacrificio del giovane Funzionario di Polizia collocando un pannello illustrativo in sua memoria, all’interno del “Giardino dei Giusti” di via Don Celi che è stato scoperto questa mattina alla presenza del Prefetto di Asti, Alfonso Terribile, del procuratore di Asti Alberto Perduca, del Questore di Asti, Sebastiano Salvo, del comandante provinciale carabinieri Tenente Colonnello Pierantonio Breda, del comandante provinciale Guardia di finanza Colonnello Fabio Canziani, del sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, con la giunta comunale quasi al completo e Marco Lovisolo in rappresentanza della provincia di Asti, i rappresentanti della Comunità Ebraica guidati dal presidente Dario Disegni e dell’Istituto per la Storia della Resistenza di Asti.

Il Giardino dei Giusti, inaugurato lo scorso anno dall’amministrazione Comunale nicese, rappresenta la cornice perfetta per tale evento, poiché si tratta di un’area verde dedicata ai ‘Giusti tra le nazioni’, ovvero donne e uomini che, in ogni tempo e luogo, hanno salvato vite umane e si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi, difendendo la dignità della persona e rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.