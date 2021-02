Aib Valcerrina Aldo Visca, il bilancio di un anno

E’ tempo di tirare le somme per Aib Valcerrina PC ‘Aldo Visca’, dal nome dello scomparso ed indimenticato sindaco di Cerrina.

A fornire il bilancio di un anno di impegni contrassegnato anche dall’emergenza sanitaria da Covid-19 è il caposquadra Gianfranco Balocco.

I 22 volontari hanno impegnato complessivamente 4034 ore di attività, delle quali 980 per ‘servizio Covid’. In tutto sono stati percorsi 16.700 chilometri dei quali 3300 per l’emergenza sanitaria.

“A nome di tutti vorrei ringraziare due volontarie che dopo anni di servizio, per motivi di salute e familiari, hanno dovuto lasciare la nostra squadra, Michela Rossi di Ticineto e Giustina Borello di Cereseto – dice Balocco – e al tempo stesso salutare l’ingresso di due nuove volontarie in questo 2021, Donatella Molena di Altavilla e Barbara Sorisio di Zanco di Villadeati”.