Addio ad Aldo Russi: Cavaliere della Repubblica, radioamatore e fondatore dell’Alfa Tango

Si è spento oggi, all’età di 76 anni, Aldo Russi. Cavaliere al merito della Repubblica, era un funzionario in pensione dell’ufficio di collocamento di Asti, astigiano di adozione da quando negli anni 60 si trasferì da Napoli ad Asti dopo aver vinto un concorso.

Persona molto nota in città, Russi è stato anche appassionato radioamatore, presidente e fondatore dell’Alfa Tango, gruppo radio Italia, associazione internazionale che comuicava in diverse lingue. Nato a metà degli anni ’70, durante gli anni ’80 e ’90 il gruppo contava migliaia di iscritti dai cinque continenti. Il loro motto era “We are notare strangers, just friends who have never met” (non siamo stranieri, solo amici che non si sono mai incontrati): la sigla radio era AT proprio in onore di Asti.

Aldo lascia la moglie Fiorella, il figlio Emanuele, il nipote Andrea.

Domani, sabato 27 febbraio alle 15, alla parrocchia del DON Bosco si terranno le esequie: la salma riposerà poi al cimitero di Asti.