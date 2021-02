A San Valentino un dono buono, a Km0 e solidale con Admo Valli Belbo e Bormida

“L’amore è dono” questo lo slogan che caratterizza l’iniziativa solidale dell’ADMO Valli Belbo e Bormida in collaborazione con l’azienda agricola Robba Renzo Sesto “la Robba Dussa” e “La Virginia” di Barbara Chiriotti, aziende cassinaschesi.

Per il periodo di San Valentino nelle rispettive sedi aziendali e il temporary shop di via Alfieri 59 a Canelli sarà possibile creare un dono personalizzato bello, buono e solidale.

Con un’offerta libera all’associazione ADMO si riceverà in omaggio la sacca che può essere utilizzata per comporre il proprio cestino con i prodotti che più piacciono e creare un dono d’amore personalizzato. Si potrà scegliere tra dolci, miele, confetture, antipasti e molto altro. Barbara e Francesco guideranno nella scelta dei prodotti per creare il regalo perfetto (contatti 3474971608, 3287542152). L’iniziativa ha preso il via già da qualche giorno e sarà attiva fino a domenica 14 febbraio.

“Abbiamo pensato di coinvolgere ADMO Valli Belbo e Bormida perché in occasione di San Valentino volevamo che i nostri doni assumessero un significato più profondo. In un anno difficile come quello appena concluso ci riempie di orgoglio creare nel nostro piccolo una nuova opportunità di solidarietà” dichiarano i titolari delle aziende che rinnovano così l’invito ad acquistare prodotti locali e a km0 per sostenere il territorio in questo difficile periodo, ma non solo. Infatti scegliendo di donare ad ADMO si sosterrà l’innovativo progetto MATCH AT HOME.

A fronte dell’emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 sono state sospese tutte le attività d’informazione che ADMO Valli Belbo e Bormida svolgeva regolarmente sul territorio e ciò ha comportato un drastico calo di nuovi iscritti. “L’attività di trapianto e la lotta alla leucemia non si è mai fermata e non deve fermarci affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore compatibile – spiegano i volontari ADMO – Così abbiamo trasformato questo problema in una opportunità di miglioramento e abbiamo messo in campo una nuova modalità d’iscrizione di nuovi potenziali donatori semplice e sicura, attraverso l’auto prelievo di campione salivare svolto direttamente a casa: MATCH at HOME. Il potenziale donatore potrà effettuare tutta la procedura d’iscrizione da casa utilizzando la piattaforma associativa, ricevere il kit salivare tramite posta, effettuare il prelievo assistito da un sanitario associativo tramite videochiamata e consegnare il campione raccolto nel punto raccolta più vicino”.

Per ogni sacca ADMO venduta insieme ai prodotti delle due aziende partner si sosterrà concretamente l’attività organizzativa e logistica e di trasporto dei Kit che permetteranno ai giovani del territorio di iscriversi all’ADMO in sicurezza da casa e diventare potenziali donatori di vita.

Le aziende si trovano a Cassinasco in Reg. San Sebastiano 142 (“la Robba Dussa”) e a Bricco Bosetti, 80 (“La Virginia”).