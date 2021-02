A San Damiano d’Asti sempre più attenzione all’ambiente: acquistato dal Comune un mezzo elettrico

Sin dall’insediamento, l’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti ha sempre riservato grande attenzione ai temi ambientali e le ultime decisioni lo dimostrano.

“Come comune abbiamo acquistato un veicolo completamente elettrico che rispetta i parametri dell’ambiente con limitati costi di gestione, penso che saremo una delle poche amministrazioni astigiane che hanno acquistato un mezzo comunale elettrico. E’ veicolo esente da bollo, ha un’autonomia di 70 km e verrà utilizzato principalmente per la gestione del patrimonio ambiente e verde pubblico” dichiara il sindaco Migliasso (nella foto con il consigliere Mario Franco).

“Abbiamo voluto puntare sull’acquisto di un mezzo elettrico perchè siamo particolarmente sensibili al discorso ambiente, e anche un po’ sul fatto di andare in direzione della società, infatti abbiamo voluto potenziare le colonnine per le auto elettriche: adesso sul territorio comunale sono tre (piazza IV Novembre e piazza 1275), mentre quelle per le bici elettriche erano già state installate dalla precedente amministrazione in piazza 1275 e piazza Libertà” prosegue il primo cittadino sandamianese.

Ma non è questo l’unico segnale sul tema ambiente lanciato dall’amministrazione: “Sta prendendo piede l’attività svolta con cadenza settimanale da parte di un gruppo di volontari, una decina di persone sandamianesi e e dei paesi limitrofi che si stanno attivando per la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Questo gruppo di volontari verrà ricevuto ufficialmente dall’amministrazione comunale sabato 6 marzo alle 10,30 in sala consigliare dove ufficializzeremo la presenza di questo gruppo che opera sul territorio con la consegna di una targa per il servizio che svolgono e per sensibilizzare i cittadini che vogliano unirsi a loro.

I rifiuti vengono da loro raccolti e ammassati in certi punti dove si procede al ritiro da parte dei mezzi comunali e conferiti alla piattaforma ecologica di San Damiano.” spiega Migliasso

“Stiamo anche procedendo con forze dell’ordine e settore tecnico manutentivo a potenziare i controlli sull’abbondono dei rifiuti; non nascondo che con i controlli e le telecamere presenti stiamo individuando diversi trasgressori che verranno sanzionati. Per questo rinnovo l’invito al rispetto dell’ambiente e a non abbandonare i rifiuti anche perchè abbiamo la fortuna di avere la raccolta porta a porta e la piattaforma ecologica comoda a due passi dal concentrico aperta dal lunedì al sabato, tranne il mercoledì mattina, dove si possono conferire i rifiuti” ricorda il sindaco di San Damiano d’Asti.

“Migliora la situazione covid che vede al momento 29 positivi, di cui uno ricoverato. Nessun caso alla casa di riposo, continuano le visite. Scuola abbiamo alcuni casi di positivi tra il personale docente e non docente, per quanto riguarda gli studenti non sono segnalati casi di quarantena” il punto di Migliasso sulla situazione sanitaria nel comune.

Infine la comunicazione di un avvicendamento importante: “Da ieri, 15 febbraio, abbiamo cambiato il segretario comunale: Anna Sacco Botto si è trasferita presso il comune di Voghera. E’ stata un segretario molto apprezzato sia dall’amministrazione che dai dipendenti perchè ha lavorato con grande professionalità e impegno, ha avuto questa occasione professionale e ha fatto questa scelta. La nuova segretaria è la Dott.sa Susanna Vuillermoz, che è anche la segretaria di diversi comuni delle Langhe, Barolo, Monforte, Novello, Sinio e Roddino e l’Unione dei Comuni del Barolo” comunica Davide Migliasso.