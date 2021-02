A San Damiano d’Asti premiato il vincitore del Concorso “Carnevale in eco-maschere”

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio, presso la sala consigliare del Comune di San Damiano d’Asti la premiazione del concorso “Carnevale in Eco-maschera”, istituito dal comune stesso.

L’invito era quello di creare la propria maschera di Carnevale con materiali riciclati, scattare una foto della propria “Ecomaschera” e inviarla al comune.

La risposta dei ragazzi è stata davvero importante con più di 300 maschere realizzate e fotografate; premiata come maschera più bella quella di Diego Scarantino della scuola elementare di San Giulio. Il premio consiste in un buono di 150 euro per la classe di Diego, accompagnato alla premiazione anche dalla maestra, nonchè referente del plesso scolastico, Sandra Bonifaci.

Alla premiazione, con il sindaco Migliasso, la vicesindaca Bolle e l’assessore Torchio, era presente anche il Damianin, tipica e caratteristica maschera sandamianese.

Soddisfatti gli amministratori comunali per l’alta partecipazione al concorso, come ci spiega la vicesindaca Elisa Bolle che, con l’assessore Flavio Torchio, ha coordinato l’evento: “Siamo molto contenti della risposta dei ragazzi, la nostra idea era quella di non far perdere la tradizione del Carnevale ai bambini di San Damiano.”

Tutte le foto saranno pubblicate sull’evento facebook Carnevale in Eco Maschera (https://www.facebook.com/events/520802615552195) su cui ne sono già state inserite diverse.