A San Damiano d’Asti in programma una cerimonia ristretta per ricordare il sacrificio del carabiniere scelto Fernando Stefanizzi

Nonostante l’emergenza sanitaria la città di San Damiano d’Asti non rinuncia alla commemorazione del Carabiniere Scelto Fernando Stefanizzi, Medaglia d’oro al Valor Militare, deceduto a seguito di un conflitto a fuoco nel 1988 in piazza Libertà, contro alcuni malviventi che nel rapinare gli Uffici Postali del paese, avevano anche preso in ostaggio il suo Comandante di Stazione.

Lunedì prossimo, 8 febbraio, ricorre il 33° anniversario della morte di Stefanizzi e l’amministrazione comunale ha previsto una cerimonia ristretta, nel pieno rispetto delle restrizioni anticovid, a cui prenderanno parte la moglie e i figli di Stefanizzi, il comandante provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Pierantonio Breda, il comandate della compagnia carabinieri di Villanova, Capitano Chiara Masselli e il comandante della stazione carabinieri di San Damiano, maresciallo Corrado Scola.

La cerimonia, in programma alle 11, prevede la commemorazione presso la lapide in Piazza Libertà e poi il ritrovo in sala consigliare.