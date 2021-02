A Nizza Monferrato la Provincia di Asti festeggia la neo centenaria Maria Giolito

La Provincia di Asti impossibilitata a festeggiare di persona i neocentenari, continua a tributare l’attestato di “Patriarca dell’Astigiano” inviandolo per raccomandata. Solo in alcuni casi, quando le restrizioni Covid-19 lo permettono, tale omaggio viene consegnato di persona; come nel caso della signora Giolito Maria.

Nata il 24 febbraio 1921, residente a Nizza Monferrato, faceva la sarta di professione, ha dedicato la sua vita alla famiglia.

A festeggiare la neo centenaria, il 24 febbraio, sono intervenuti il sindaco Simone Nosenzo e il consigliere provinciale Marco Lovisolo delegato dal presidente Paolo Lanfranco.

Il consigliere Dott. Marco Lovisolo, portando alla neo centenaria le congratulazioni del presidente Lanfranco, ha consegnato l’attestato di “Patriarca dell’Astigiano” e, come ormai di consuetudine, l’Amaro del Centenario”, offerto dalla ditta Punto Bere di Canelli, partner nell’iniziativa della Provincia.

Nella foto la neocentenaria Giolito Maria assieme al consigliere delegato Marco Lovisolo (a sinistra) e al sindaco del Comune di Nizza Monferrato Simone Nosenzo.